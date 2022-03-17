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34 минуты назад

Житель Чехии рассказал об отношении к русским

Елена Прошина

Житель Праги Егор Eрушин рассказал, как относятся к русским в Чехии после начала спецоперации РФ по денацификации Украины. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что чехи часто путают россиян и украинцев.

Житель Чехии рассказал об отношении к русским
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Чехи не разбираются, какой язык русский, а какой украинский, поэтому сейчас, когда я разговариваю по-русски на улице, меня могут принять за украинского беженца. Несколько дней назад человек, отойдя от меня на безопасное расстояние, начал кричать, чтобы я убирался домой в Украину. Чехи вообще не очень склонны к физической расправе. Есть заведения, на которых пишут, что не обслуживают русских и белорусских оккупантов, несмотря на то, что это нарушение прав потребителя, но таким образом люди высказывают свою позицию», — заявил он.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины россияне по всему миру начали сталкиваться с дискриминацией по национальному признаку.

МИД назвал условие завершения российской спецоперации на Украине

Кроме того, соцсети многих российских звезд были атакованы недоброжелателями, которые угрожают им из-за национальности.

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