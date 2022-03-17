Житель Чехии рассказал об отношении к русским

«Чехи не разбираются, какой язык русский, а какой украинский, поэтому сейчас, когда я разговариваю по-русски на улице, меня могут принять за украинского беженца. Несколько дней назад человек, отойдя от меня на безопасное расстояние, начал кричать, чтобы я убирался домой в Украину. Чехи вообще не очень склонны к физической расправе. Есть заведения, на которых пишут, что не обслуживают русских и белорусских оккупантов, несмотря на то, что это нарушение прав потребителя, но таким образом люди высказывают свою позицию», — заявил он.