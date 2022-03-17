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22 минуты назад

В США осудили внешний вид Зеленского

Елена Прошина

Президент Euro Pacific Capital, экономист Питер Шифф раскритиковал внешний вид президента Украины Владимира Зеленского во время выступления перед конгрессом США.

В США осудили внешний вид Зеленского
Фото: ReutersReuters

Владимир Зеленский выступил в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США. Он был в своем привычном в последнее время образе – в футболке и не бритый.

«Я понимаю, времена сейчас тяжелые, но разве у президента Украины нет костюма? Я сам не очень уважаю нынешних конгрессменов, но все же не стал бы обращаться к ним в футболке», — цитирует Шифф РИА Новости.

С начала спецоперации на Украине Владимир Зеленский не меняет стиль одежды. Он везде появляется в футболке и толстовке цвета хаки. Также украинский лидер предпочитает не бриться и в целом выглядит довольно помятым.

Этому стилю он предпочитает следовать даже на официальных выступлениях международных организаций. Ранее он в таком же виде выступал с обращением к парламентам Канады и Германии, на встрече лидеров государств JEF, а также перед членами Европарламента.

В мире,Питер Шифф,Владимир Зеленский,Европарламент,
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