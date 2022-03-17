В США осудили внешний вид Зеленского

Президент Euro Pacific Capital, экономист Питер Шифф раскритиковал внешний вид президента Украины Владимира Зеленского во время выступления перед конгрессом США.

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Владимир Зеленский выступил в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США. Он был в своем привычном в последнее время образе – в футболке и не бритый.

«Я понимаю, времена сейчас тяжелые, но разве у президента Украины нет костюма? Я сам не очень уважаю нынешних конгрессменов, но все же не стал бы обращаться к ним в футболке», — цитирует Шифф РИА Новости.

С начала спецоперации на Украине Владимир Зеленский не меняет стиль одежды. Он везде появляется в футболке и толстовке цвета хаки. Также украинский лидер предпочитает не бриться и в целом выглядит довольно помятым.