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31 минуту назад

Шольц выразил позицию НАТО по вмешательству в ситуацию на Украине

Елена Прошина

Североатлантический альянс не станет вмешиваться в конфликт на Украине, но Запад продолжит оказывать финансовую и гуманитарную поддержку этой стране, а также поставлять туда «товары военного назначения». Такую позицию НАТО изложил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

«Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства», — заявил он.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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После на Украине стали призывать НАТО взять страну в состав организации, однако позднее ее президент Владимир Зеленский констатировал, что нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что было ошибкой обещать Украине членство в НАТО. По его словам, Запад из-за этого потерял возможность сблизиться с Россией.

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