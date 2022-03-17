Североатлантический альянс не станет вмешиваться в конфликт на Украине, но Запад продолжит оказывать финансовую и гуманитарную поддержку этой стране, а также поставлять туда «товары военного назначения». Такую позицию НАТО изложил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

«Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства», — заявил он.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

После на Украине стали призывать НАТО взять страну в состав организации, однако позднее ее президент Владимир Зеленский констатировал, что нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс.