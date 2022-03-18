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1 час назад

Шольц пригласил лидеров G7 на саммит в Брюсселе

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пригласил лидеров остальных стран Большой семерки на саммит в Брюсселе, запланированный на 25 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

Шольц пригласил лидеров G7 на саммит в Брюсселе
Фото: APAP

Представитель немецкого правительства добавил, что встреча пройдет в рамках саммита НАТО и Европейского совета. Разговор лидеров стран будет посвящен текущим вопросам, в частности ситуации на Украине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине заявил, что Североатлантический альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.

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