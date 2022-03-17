Шольц: НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине

«Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства», — указал он.

Ранее представитель кабмина Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что отправка любых военных НАТО на Украину должна стать «красной чертой». По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг предложение Польши о «миротворческой миссии». Представитель кабмина считает, что разницы между «операцией по оказанию гуманитарной помощи, миссией спасения» или «боевой операцией» НАТО нет, как бы это не называли.