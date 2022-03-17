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52 минуты назад

Канцлер Германии заявил об отказе НАТО вмешиваться в конфликт на Украине

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Запад поможет Украине «товарами военного назначения» и продолжит оказывать финансовую и гуманитарную поддержку стране. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

Шольц: НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине
Фото: EPAEPA

Лидер Германии заявил об отказе Североатлантического альянса вмешиваться в конфликт на Украине.

«Об одном нужно ясно и однозначно сказать: со стороны НАТО не будет военного вмешательства», — указал он.

Ранее представитель кабмина Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что отправка любых военных НАТО на Украину должна стать «красной чертой». По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг предложение Польши о «миротворческой миссии». Представитель кабмина считает, что разницы между «операцией по оказанию гуманитарной помощи, миссией спасения» или «боевой операцией» НАТО нет, как бы это не называли.

В мире,Олаф Шольц,НАТО,
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