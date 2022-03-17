На Украине призвали Турцию и Египет отказаться от российских туристов

Украинская ассоциация турагентов (УАТА) обратилась к отельерам Турции и Египта с просьбой «обозначить свою позицию» по поводу размещения гостей из России и Украины. Об этом сообщает Tourdom. Также стало известно о ролике с турагентами Украины, призывающем отказаться от «кровавых денег» российских туристов.
В УАТА высказали мнение, что принимать гостей из обеих стран одновременно в одном отеле – не лучшая идея.
«Такое соседство будет приводить к конфликтам и потенциально – к порче отельного имущества», – отмечается в обращении.
Организация просит отельеров обозначить позицию по этому вопросу, так как УАТА важно принимать «информированное решение при выборе отеля, который предлагать нашим украинским туристам».
Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором люди, представляющиеся турагентами Украины, призывают отели Турции и Египта отказаться от «кровавых денег» и прекратить любое сотрудничество с российскими компаниями и туристами.
Несмотря на это турецкая и египетская стороны пока никак не комментируют призывы.
Тем временем, Египет столкнулся с негативными последствиями российско-украинского конфликта. По прогнозам агентства Fitch, страна будет страдать от сокращения потока туристов, повышения цен на продукты питания и увеличения финансовых проблем. На долю отдыхающих из России и Украины приходится примерно треть туристического потока в Египте. Украинский кризис серьезно замедлит восстановление этого сектора.