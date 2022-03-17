Зеленский раскритиковал Германию за связи с Россией

Власти в Киеве считают, что санкции, введенные западными странами в отношении России, недостаточны, и необходимо ввести эмбарго на торговлю с РФ из-за проводимой ею спецоперации на Украине. Об этом заявил в четверг украинский президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед членами нижней палаты парламента ФРГ и руководством германского правительства.
"Необходимо эмбарго на торговлю с Россией, на импорт всего, что спонсирует эту войну", - утверждал Зеленский в речи, которая транслировалась на интернет-странице Бундестага.
Он выразил мнение, что "некоторые шаги" в поддержку Украины, которые предприняли западные страны, являются "запоздалыми", а введенные ими санкции против РФ - "недостаточными".
"Мы увидели, сколько связей ваши компаний сохранили с Россией", - заявил Зеленский.
В частности, украинский президент напомнил, что власти ФРГ выступали за строительство газопровода "Северный поток - 2".
"Мы просили превентивные санкции, мы обращались к Европе, мы обращались ко многим странам, мы обращались к вам, - продолжил Зеленский. - Мы видели затягивание, мы чувствовали сопротивление, мы поняли, что вы хотите продолжить [развивать] экономику".
Он констатировал, что Украину не приняли в НАТО, но при этом утверждал, что его страна "будет в Европейском союзе, потому что уже является более европейской, чем многие другие".
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.