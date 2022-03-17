Китай обвинил США и НАТО в лицемерии

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил США, НАТО и ряда западных СМИ в лицемерии. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, позиция Вашингтона и Североатлантического альянса очевидно лицемерна, когда речь заходит о жертвах конфликтов среди мирного населения. Он заявил, что они не проявляли беспокойства из-за погибших жителей Ирака, Афганистана, Сирии, Палестины и Югославии. «Мирные жители этих стран ничего не значат для вас?» — заявил он.

При этом позицию КНР касательно мирных переговоров Лицзянь назвал последовательной. «Вы можете посмотреть предыдущие заявления Китая по Ираку, Сирии, Афганистану, Палестине и Израилю и другим острым вопросам», — добавил он.

Лицзянь призвал США и страны НАТО «прекратить возить боеприпасы и подливать масла в огонь», а вместе с Европой, Россией и Украиной «путем диалога и переговоров договориться о мире».

Ранее миссия КНР при Европейском союзе (ЕС) заявила, что Китай не забудет, как НАТО бомбило его посольство в Югославии. Таким образом официальный Пекин ответил на критику в свой адрес за позицию по военной операции России на Украине.