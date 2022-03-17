Джонсон провалил ключевые на фоне санкций против РФ переговоры по нефти

Премьер Великобритании Борис Джонсон не смог договориться с Саудовской Аравией и ОАЭ о наращивании добычи нефти. Об этом сообщает Reuters.

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Как пишет издание, поездка Джонсона в арабские страны завершилась провалом, хотя была призвана добиться увеличения запасов нефти. На встрече в Абу-Даби премьер заявил о необходимости совместной работы для стабилизации энергетических рынков. На переговорах в Эр-Рияде Джонсон, отвечая на вопрос о том, нарастит ли Саудовская Аравия добычу, переадресовал вопрос к саудовской стороне.

Джонсон также заявил представителям Саудовской Аравии и ОАЭ, что они могут стать ключевыми международными партнерами в реализации намерений отказа от российских углеводородов и тем самым снизить цены на нефть, пишет «Лента.ру».