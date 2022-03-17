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42 минуты назад

Джонсон провалил ключевые на фоне санкций против РФ переговоры по нефти

Елена Прошина

Премьер Великобритании Борис Джонсон не смог договориться с Саудовской Аравией и ОАЭ о наращивании добычи нефти. Об этом сообщает Reuters.

Джонсон провалил ключевые на фоне санкций против РФ переговоры по нефти
Фото: ReutersReuters

Как пишет издание, поездка Джонсона в арабские страны завершилась провалом, хотя была призвана добиться увеличения запасов нефти. На встрече в Абу-Даби премьер заявил о необходимости совместной работы для стабилизации энергетических рынков. На переговорах в Эр-Рияде Джонсон, отвечая на вопрос о том, нарастит ли Саудовская Аравия добычу, переадресовал вопрос к саудовской стороне.

Джонсон также заявил представителям Саудовской Аравии и ОАЭ, что они могут стать ключевыми международными партнерами в реализации намерений отказа от российских углеводородов и тем самым снизить цены на нефть, пишет «Лента.ру».

Ранее власти Великобритании заявляли, что планируют постепенно отказаться от российской нефти и нефтепродуктов уже к концу 2022 года. Страна намерена увеличить инвестиций в добычу нефти и газа в Северном море.

В мире,Борис Джонсон,
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