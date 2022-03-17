Обзор иноСМИ: конец господства доллара и «ураган голода»

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«Ураган голода»: чем опасен запрет на экспорт российской пшеницы

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Прекращение экспорта пшеницы из России усугубляет проблемы с производством продуктов питания во многих частях мира, пишет Handelsblatt. В то время как Европа в значительной степени может обеспечить себя зерном, в Африке ситуация гораздо хуже, а генсек ООН Антониу Гутерриш уже предупреждает об «урагане голода».

На Россию приходится 17 процентов всех поставок зерна в мире. А вместе с Украиной РФ производит треть выращиваемой в мире пшеницы. Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен. По оценке ООН, 45 африканских бедных стран и многие беднейшие страны в других регионах мира импортируют зерно в основном из Украины и России. Из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов, опасаются эксперты.

«Конец господства доллара»

Немецкий экономист Хенрик Мюллер в своем материале для Spiegel заявил о признаках того, что «господству доллара может прийти конец». Среди прочего, он связал это с заморозкой балансов российского Центробанка.

Мюллер назвал три основных фактора, которые могут пошатнуть доллар. Во-первых, растущая инфляция в США способна нанести «непоправимый ущерб» международному доверию к курсу доллара. Во-вторых, заморозка валютных резервов Москвы в других центральных банках может усилить опасения стран, что Вашингтон способен конфисковать валютные активы в любое время. Это наносит огромный ущерб доллару как резервной валюте. В-третьих, украинский кризис меняет расклад на глобальном финансовом рынке и провоцирует переход от глобальных институтов, вдохновленных США, к формированию нового блока из разных стран с фрагментированными финансовыми рынками.

«США должны ответить на присутствие Китая в Латинской Америке»

Американские политологи Лиланд Лазарус и Райан Берг призвали США «ответить на присутствие Китая в Латинской Америке». В своем материале для Foreign Policy они отметили, что к китайской инициативе «Один пояс, один путь» присоединилась уже 21 страна Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Аргентину - одну из крупнейших экономик.

По версии авторов, Китай может использовать свои, «казалось бы, безобидные коммерческие интересы в военных целях». Пекин создал оборонный форум высокого уровня с Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна и продал оружие, самолеты, танки и другую военную технику Венесуэле, Аргентине и Боливии. Политологи опасаются, что по мере роста своего влияния в регионе Китай может использовать военные связи, чтобы оказывать давление на США. За последние 20 лет китайские компании построили и планируют построить десятки портовых сооружений в регионе. Эти порты могут использоваться, чтобы помешать доступу торговых и военных судов США к западному полушарию.

В США призвали к «психологической войне» с Кремлем

Эксперты по геополитике, побеседовавшие с Fox News, заявили, что США следует выделять больше ресурсов на поддержку «психологической войны» с российскими властями - подхода, который не нанесет вреда американским войскам.

Психологические операции, или psyops, в широком смысле относятся к тактике, направленной на формирование того, как люди воспринимают события и информацию. США усовершенствовали свое мастерство в psyops против СССР во время холодной войны, но в последние десятилетия отстали, предпочитая концентрироваться на жесткой силе, отмечает Fox News. Россия тем временем «совершенствовала искусство распространения дезинформации против американцев», заявили эксперты. Офицер военной разведки в отставке Ребекка Коффлер призвала повышать осведомленность населения России об украинском кризисе. По мнению политолога Иваны Страднер, США могли бы отправить россиянам больше информации о VPN и научить обходить блокировки.

В Нью-Йорке украли 400 предназначенных украинцам бронежилетов

Около 400 бывших в употреблении бронежилетов, которые были пожертвованы для отправки украинским врачам и волонтерам, украли в Нью-Йорке, сообщает New York Post.