Польша закроет Беловежскую пущу забором

Власти Польши приступили к строительству пограничного забора на территории Беловежской пущи, передает «БелТА». Как заявил заместитель гендиректора по науке и экологическому просвещению нацпарка «Беловежская пуща» Василий Арнольбик, возведение заградительных сооружений уже стартовало на трех участках.

«На границе с Гродненским и Каменецким районами отсыпано полотно для проезда техники и идет установка опорных столбов, со Свислочским — начаты работы по расчистке подъездов», — пояснил Арнольбик.

Согласно планам польской стороны, на территории Беловежской пущи планируется возведение забора общей протяженностью в 64 км. При этом сама зона является одним из старейших заповедников в Европе и пока неизвестно, к каким последствиям может привести ее разделение капитальным ограждением.