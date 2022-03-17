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17 минут назад

Польша закроет Беловежскую пущу забором

Газета.RuГазета.Ru

Власти Польши приступили к строительству пограничного забора на территории Беловежской пущи, передает «БелТА». Как заявил заместитель гендиректора по науке и экологическому просвещению нацпарка «Беловежская пуща» Василий Арнольбик, возведение заградительных сооружений уже стартовало на трех участках.

Польша закроет Беловежскую пущу забором
Фото: ReutersReuters

«На границе с Гродненским и Каменецким районами отсыпано полотно для проезда техники и идет установка опорных столбов, со Свислочским — начаты работы по расчистке подъездов», — пояснил Арнольбик.

Согласно планам польской стороны, на территории Беловежской пущи планируется возведение забора общей протяженностью в 64 км. При этом сама зона является одним из старейших заповедников в Европе и пока неизвестно, к каким последствиям может привести ее разделение капитальным ограждением.

Ранее сообщалось, что Минск направил ООН обращение по фактам убийств мигрантов на границе с Польшей.

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