Постоянное представительство Китая при ЕС отказалось осудить Россию и напомнило гесеку НАТО Йенсу Столтенбергу о бомбардировках Югославии. Об этом сообщает РИА Новости.

Столтенберг ранее призвал Китай присоединиться к международному сообществу и осудить действия России на Украине. Он заявил, что в НАТО внимательно отслеживают любые попытки Китая оказать России военную или другую помощь.

«Мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права», - так ответили китайские дипломаты на призыв Столтенберга.

7 мая 1999 во время бомбардировок Белграда НАТО бомба попала в здание посольства Китая в Белграде. В результате погибли три человека и более 20 пострадали.

В НАТО утверждали, что целью бомбардировки было расположенное неподалеку здание Федерального управления по снабжению, занимавшегося экспортом и импортом оружия.

В альянсе назвали это «трагической ошибкой» и заявили, что виной всему устаревшие карты, которыми пользовались летчики, - здание посольства было построено лишь в 1993 году.

Журналисты британской газеты Observer и датского издания Politiken провели расследование и пришли к выводу, что здание посольства бомбили сознательно. По данным журналистов, с территории китайского посольства в Белграде действовал сербский военный передатчик, против которого и были направлены удары НАТО.

Авторы предположили, что готовность китайских властей к сотрудничеству с Белградом объяснялась желанием получить доступ к американским военным технологиям (сербам достался упавший американский самолет F-117 Stealth).