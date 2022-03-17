В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
49 минут назад

«Никогда не забудем»: в Китае ответили на призыв США осудить Россию

Мария Иванова

Постоянное представительство Китая при ЕС отказалось осудить Россию и напомнило гесеку НАТО Йенсу Столтенбергу о бомбардировках Югославии. Об этом сообщает РИА Новости.

Столтенберг ранее призвал Китай присоединиться к международному сообществу и осудить действия России на Украине. Он заявил, что в НАТО внимательно отслеживают любые попытки Китая оказать России военную или другую помощь.

«Мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права», - так ответили китайские дипломаты на призыв Столтенберга.

7 мая 1999 во время бомбардировок Белграда НАТО бомба попала в здание посольства Китая в Белграде. В результате погибли три человека и более 20 пострадали.

В НАТО утверждали, что целью бомбардировки было расположенное неподалеку здание Федерального управления по снабжению, занимавшегося экспортом и импортом оружия.

В альянсе назвали это «трагической ошибкой» и заявили, что виной всему устаревшие карты, которыми пользовались летчики, - здание посольства было построено лишь в 1993 году.

«Я удивлен»: Трамп о спецоперации России на Украине

Журналисты британской газеты Observer и датского издания Politiken провели расследование и пришли к выводу, что здание посольства бомбили сознательно. По данным журналистов, с территории китайского посольства в Белграде действовал сербский военный передатчик, против которого и были направлены удары НАТО.

Авторы предположили, что готовность китайских властей к сотрудничеству с Белградом объяснялась желанием получить доступ к американским военным технологиям (сербам достался упавший американский самолет F-117 Stealth).

В США сообщали о выплате 4,5 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим и семьям жертв атаки.

В мире,Видео,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители