Китай озвучил позицию по санкциям против РФ

«Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. <...> Они дестабилизируют глобальный рынок», - указал Фэн на пресс-конференции, отвечая на вопрос представителя гонконгских СМИ о том, что сделает Пекин в связи с давлением Вашингтона на Москву из-за украинского кризиса и риском того, что ограничения США могут затронуть компании КНР.