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1 час назад

Китай озвучил позицию по санкциям против РФ

Лера Букина

Пекин выступает против антироссийских санкций США, которые дестабилизируют мировой рынок. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает РИА Новости.

Китай озвучил позицию по санкциям против РФ
Фото: ReutersReuters

Он также сообщил о намерении КНР защищать интересы национальных предприятий.

«Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. <...> Они дестабилизируют глобальный рынок», - указал Фэн на пресс-конференции, отвечая на вопрос представителя гонконгских СМИ о том, что сделает Пекин в связи с давлением Вашингтона на Москву из-за украинского кризиса и риском того, что ограничения США могут затронуть компании КНР.

В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России.

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