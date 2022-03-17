Китай озвучил позицию по санкциям против РФ

Пекин выступает против антироссийских санкций США, которые дестабилизируют мировой рынок. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает РИА Новости.
Он также сообщил о намерении КНР защищать интересы национальных предприятий.
«Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. <...> Они дестабилизируют глобальный рынок», - указал Фэн на пресс-конференции, отвечая на вопрос представителя гонконгских СМИ о том, что сделает Пекин в связи с давлением Вашингтона на Москву из-за украинского кризиса и риском того, что ограничения США могут затронуть компании КНР.
В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России.