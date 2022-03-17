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27 минут назад

Премьер Польши призвал Европу отказаться от выдачи виз россиянам

Мария Иванова

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС ввести полное энергетическое эмбарго против России и прекратить выдачу виз россиянам. Об этом сообщает Bild.

Премьер Польши призвал Европу отказаться от выдачи виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Моравецкий заявил, что для него не существует красных линий в экономических санкциях против России.

«Путина можно победить в военном или экономическом плане. Я предпочитаю экономический путь, потому что он проливает меньше крови. Но для этого мы должны быть действительно последовательными: больше никаких исключений по блокировке банков. Полная конфискация состояния олигархов. Больше никаких виз для граждан России», - сказал премьер.

Также он призвал заморозить все активы членов партии «Единая Россия».

«Мы должны быть изобретательными, не нужно больше ничего исключать. Только так мы сможем победить эту империю зла», - подчеркнул Моравецкий.

Премьер Польши прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца о «поворотном моменте» в оборонной политике и отношениях с Россией.

«Очень важно, чтобы Германия осознала истинные цели кремлевской политики», - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, если ЕС хочет остановить Россию на Украине, необходимо прекратить импорт нефти и газа из РФ.

«Для этого должно быть введено полное энергетическое эмбарго Германии и ЕС против России, и как можно скорее», - заключил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Прием документов на туристические визы в России остановили Литва, Латвия, Чехия и Эстония.

Визовые центры Норвегии в России 9 марта остановили прием заявлений на оформление шенгенских виз и вида на жительство из-за проблем с оплатой консульского сбора и «другими непредвиденными ограничениями».

В мире,Матеуш Моравецкий,Олаф Шольц,Владимир Путин,Единая Россия,ЕС,
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