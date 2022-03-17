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41 минуту назад

Глава МИД Франции обвинил Россию в имитации переговоров с Украиной

Газета.RuГазета.Ru

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Москва якобы только притворяется, что ведет переговоры с Киевом на фоне продолжения российской спецоперации на Украине, которая была запущена в ответ на просьбу о помощи со стороны ДНР и ЛНР.

МИД Франции обвинил РФ в имитации переговоров с Украиной
Фото: EPAEPA

«Необходимо прекращение огня. Только на основании этого можно говорить, нельзя вести переговоры «с пистолетом у виска» <...> иначе это переговоры, в которых нет никакой цели, кроме имитации диалога», — цитирует Ле Дриана газета Le Parisien.

С точки зрения главы МИД Франции, Россия будет продолжать спецоперацию, настаивая на капитуляции Украины. По его мнению, Москва уже не раз действовала в подобном стиле, в том числе в Сирии.

«Если на Украине произойдет атака с использованием химического или бактериологического оружия, мы будем знать, кто за этим стоит — Россия <…> это повлекло бы за собой ответ без табу, в виде далеко идущих и радикальных экономических санкций», — подчеркнул Ле Дриан.

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