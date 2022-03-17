МИД Франции обвинил РФ в имитации переговоров с Украиной

«Если на Украине произойдет атака с использованием химического или бактериологического оружия, мы будем знать, кто за этим стоит — Россия <…> это повлекло бы за собой ответ без табу, в виде далеко идущих и радикальных экономических санкций», — подчеркнул Ле Дриан.