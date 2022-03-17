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11 минут назад

Узбекистан отказался признать ДНР и ЛНР

Lenta.ruLenta.ru

Узбекистан выступает за территориальную целостность Украины и откажется признать независимость Донецкой и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР). Об этом заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов, передает ТАСС.

Узбекистан отказался признать ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, Ташкент традиционно имеет хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, но будет выстраивать внешнюю политику на основе своих, а не чужих национальных интересов.

«Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с этими странами», — сказал Камилов.

При этом он заверил, что Узбекистан беспокоят военные столкновения на Украине, и призвал разрешить конфликт дипломатическим путем.

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«Мы выступаем за прекращение насилия и боевых действий», — пояснил глава МИД.

Ранее стало известно, что узбекское посольство на Украине было вынуждено переехать во Львов из-за боев на окраине Киева. Дипломаты работают преимущественно над эвакуацией сограждан.

В мире,Абдулазиз Камилов,
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