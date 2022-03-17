Американцев разозлили слова Зеленского о Третьей мировой войне

После заявления президента Украины Владимира Зеленского в интервью телеканалу NBC о том, что Третья мировая война «вероятно, уже идет», читатели американского издания The Hill набросились на него с критикой.

Фото: Reuters Reuters

Многие пользователи считают, что именно украинский президент пытается развязать мировой конфликт.

«Мне одному надоело, что этот парень пытается втянуть нас в Третью мировую? Между Москвой и Киевом сложилась сложная ситуация, золотой серединой стал бы нейтральный статус Украины», — цитирует пользователя Jose Garcia РИА Новости.

Некоторые считают, что конфликт произошел только между Россией и Украиной и не стоит в него втягивать другие страны.

«Нет никакой Третьей мировой. Противостояние идет между Россией и Украиной. Многие могут оказывать сторонам ту или иную поддержку, но конфликт произошел только между этими двумя странами», — отметил Pierric Invicuña.

Есть и те, кто прямо говорит, что не собирается воевать за Украину, та как значимость этой страны переоценена, а Зеленскому вообще верить нельзя.

«Этому клоуну нужна помощь психиатра, а американцы еще верят ему», — подчеркнул dgoldtech.

«Этот парень переоценивает значимость Украины. Однако мы не собираемся воевать за нее в Третьей мировой», — пояснил Procyon Rebel One.

Другие просят не втягивать в конфликт весь мир, т.к. никто не собирается участвовать в ядерной войне за территорию бывшего СССР.

«Происходящее на Украине ужасает, но не надо втягивать в это весь мир. Зеленский как будто намекает, что, если он пойдет ко дну, то и весь мир за собой утянет», — заключил Pat.

«Участвовать в ядерной войне за территорию бывшего СССР точно не для меня», — написал Divorced Father of 3.