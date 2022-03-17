В Национальном парке Крюгера в ЮАР лев залез на дерево в попытке спастись от разъяренного стада буйволов.
На опубликованный в Сети кадрах видно, что хищное животное вскарабкалось на дерево, зацепившись когтями за кору. Позади него находится множество буйволов. Разъяренные дикие быки не собираются уходить. В какой-то момент царь зверей начинает соскальзывать, и на этом видео обрывается.
Национальный парк Крюгера является старейшим в ЮАР, он находится на северо-востоке страны. На территории парка обитает примерно 1,5 тысячи львов и 2,5 тысячи буйволов.