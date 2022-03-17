В Японии зацвела сакура: видео

В Японии зацвела сакура. Распустившиеся первые цветы на сливовых деревьях сняли на видео. Соответствующие кадры появились в распоряжении Telegram-канала IZ.RU.

Цветы распустились в префектуре Фукуока. При этом, согласно прогнозам метеорологов, в столице страны цветение неофициального символа Японии ожидается 21 марта, а его пик придется на 29 марта.