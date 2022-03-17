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1 час назад

Американцам покажут сериал с Зеленским

Елена Прошина

Украинский комедийный сериал «Слуга народа», в котором главную роль сыграл украинский президент Владимир Зеленский, снова появится на Netflix в США. Об этом сообщило руководство сервиса.

Американцам покажут сериал с Зеленским
Фото: скриншотскриншот

Впервые сериал показали в ноябре 2015 года. За это время вышло три сезона проекта. Права на показ сериала Netflix приобрел в 2016 году. Сейчас его снова вернули в библиотеку.

«Вы просили, и он вернулся! "Слуга народа" снова доступен на Netflix в США», — цитирует сообщение компании «Лента.ru».

По сюжету, антикоррупционный ролик школьного учителя Василия Голобородько, в исполнении Зеленского, становится вирусным в сети. После этого его неожиданно выбирают президентом Украины.

Кроме Netflix «Слугу народа» транслирует британский телеканал Channel 4. Дистрибьютор Eccho Rights также продал проект компаниям MBC на Ближнем Востоке, ANT1 в Греции и Pro TV в Румынии.

Напомним, компания Netflix сообщила о приостановке работы на территории России. До этого сервис отказался от работы над российскими оригинальными проектами.

В мире,Владимир Зеленский,Netflix,
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