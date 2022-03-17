— Полагал, что он (президент РФ Владимир Путин — прим. «ВМ») собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой... А затем он вошел, и я думаю, что он изменился, — сказал экс-президент в разговоре с изданием Washington Examiner.