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32 минуты назад

«Я удивлен»: Трамп заявил, что начало спецоперации на Украине стало для него неожиданностью

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 4

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российская спецоперация на Украине стала для него неожиданностью, потому как он думал, что российские войска стояли на украинской границе с целью ведения переговоров.

— Полагал, что он (президент РФ Владимир Путин — прим. «ВМ») собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с Соединенными Штатами, а другие люди настроены договариваться, как в случае с любой торговой сделкой... А затем он вошел, и я думаю, что он изменился, — сказал экс-президент в разговоре с изданием Washington Examiner.

Трамп подытожил, что решение о проведении спецоперации стало печальным для мирового сообщества.

Бывший американский лидер сказал, что только ему удавалось быть с Путиным «жестким» и при этом хорошо ладить с ним.

Зеленский оценил ход переговоров с Россией

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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