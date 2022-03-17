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32 минуты назад

Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу в Ростовской области

Елена Прошина

Из Мариуполя на границу России в Ростовской области прибыли еще 13 автобусов, которые доставили примерно 300 беженцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Сотни беженцев Мариуполя прибыли на границу с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время на границу Российской Федерации в Ростовской области прибыли 13 автобусов, в которых находятся около 300 мариупольцев. Из них три автобуса уже пересекли границу, остальные еще проходят пункт пропуска», — следует из сообщения российского военного ведомства.

Безопасность при сопровождении автобусов обеспечили подразделения военной полиции Вооруженных сил России. Среди беженцев много женщин с детьми. Некоторых приехавших из Мариуполя эвакуировали военные из центра города, где они три недели находились в подвалах многоэтажных домов или бомбоубежищах.

«Жители были блокированы вооруженными группами украинских националистических подразделений, которые использовали их в качестве живого щита и препятствовали в эвакуации по безопасному коридору», — отмечает Минобороны.

Ранее Министерство бороны РФ сообщало, что для эвакуации мариупольцев было сформировано четыре колонны на 200 автобусов. Первые две машины с 59 беженцами прибыли в Ростовскую область вечером 15 марта. Эвакуированных разместили в пункте временного размещения в Таганроге.

В мире,Минобороны России,
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