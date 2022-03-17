Болсонару попросил Путина о помощи

Бразильский президент Жаир Болсонару во время своего визита в Москву в феврале 2022 года попросил российского лидера Владимира Путина о помощи в проекте создания атомной подводной субмарины, пишет Folha de São Paulo.
«Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину», — сообщила газета.
Одна из проблем в рамках создания АПЛ связана с сертификацией топлива, которое будет использоваться. Кроме того, в 2021 году военно-морские силы Бразилии начали испытания ядерной силовой установки. В этом может пригодиться большой российский опыт.
Ранее Жаир Болсонару заявил, что Владимир Путин является «одним из самых могущественных людей в мире». Так президент Бразилии прокомментировал свою встречу с главой РФ.
«Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — отметил Болсонару.
По его словам, Россия поддерживает суверенитет страны над регионом влажных экваториальных лесов Амазонии, несмотря на то, что другие страны называют эту зону «наследием всего человечества».
Кроме того, Болсонару рассказал, что в конце встречи Путин пригласил его в свой кабинет.