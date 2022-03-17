Болсонару попросил Путина о помощи

Бразильский президент Жаир Болсонару во время своего визита в Москву в феврале 2022 года попросил российского лидера Владимира Путина о помощи в проекте создания атомной подводной субмарины, пишет Folha de São Paulo.

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«Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину», — сообщила газета.

Одна из проблем в рамках создания АПЛ связана с сертификацией топлива, которое будет использоваться. Кроме того, в 2021 году военно-морские силы Бразилии начали испытания ядерной силовой установки. В этом может пригодиться большой российский опыт.

Ранее Жаир Болсонару заявил, что Владимир Путин является «одним из самых могущественных людей в мире». Так президент Бразилии прокомментировал свою встречу с главой РФ.

«Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — отметил Болсонару.

По его словам, Россия поддерживает суверенитет страны над регионом влажных экваториальных лесов Амазонии, несмотря на то, что другие страны называют эту зону «наследием всего человечества».