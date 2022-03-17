Макрон назвал конфликт на Украине «ударом током» по НАТО

«Я подтверждаю все, что я говорил, в 2019 году я сказал, что НАТО находится в состоянии смерти мозга, и это было правдой с точки зрения стратегии и принципа работы организации», – заявил Макрон, приведя в пример столкновения в море между Турцией и Грецией – странами НАТО, передает ТАСС.