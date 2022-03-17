«Руки НАТО обагрены кровью»: КНР назвала виновного в кризисе на Украине

Причиной кризиса вокруг Украины во многом стало агрессивное расширение Североатлантического альянса на восток, пишет китайское издание Global Times.
НАТО не имеет права критиковать Россию, поскольку ранее блок развязал «множество безжалостных военных конфликтов». В качестве примера газета приводит бомбардировки Югославии в 1999 году во время войны в Косово.
«Вместо того, чтобы задуматься о своей политике, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. Это неразумно и довольно зловеще», — следует из статьи.
Как считает Global Times, военный альянс давно необходимо ликвидировать.
«Руки НАТО обагрены кровью, а сам блок долгое время представляет серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности», — пишет издание.
Как считает профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И, Североатлантическому альянсу следует извиниться за события в Югославии.
«Если НАТО выступает в роли защитника международного права, не могли бы вы сначала извиниться за то, что бомбили Югославию? Не могли бы сначала компенсировать бомбардировку посольства Китая в Югославии в 1999 году, в результате которой погибли три журналиста и более 20 человек получили ранения?» — сообщил Шэн И.
Он также выразил мнение, что после окончания холодной войны Североатлантический альянс нарушал международное право и ставило под угрозу суверенитет и территориальную целостность других стран.