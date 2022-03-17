«Руки НАТО обагрены кровью»: КНР назвала виновного в кризисе на Украине

«Если НАТО выступает в роли защитника международного права, не могли бы вы сначала извиниться за то, что бомбили Югославию? Не могли бы сначала компенсировать бомбардировку посольства Китая в Югославии в 1999 году, в результате которой погибли три журналиста и более 20 человек получили ранения?» — сообщил Шэн И.