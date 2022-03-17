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34 минуты назад

"Руки НАТО обагрены кровью": в Китае назвали виновного в кризисе на Украине

Елена Прошина

Причиной кризиса вокруг Украины во многом стало агрессивное расширение Североатлантического альянса на восток, пишет китайское издание Global Times.

«Руки НАТО обагрены кровью»: КНР назвала виновного в кризисе на Украине
Фото: ReutersReuters

НАТО не имеет права критиковать Россию, поскольку ранее блок развязал «множество безжалостных военных конфликтов». В качестве примера газета приводит бомбардировки Югославии в 1999 году во время войны в Косово.

«Вместо того, чтобы задуматься о своей политике, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. Это неразумно и довольно зловеще», — следует из статьи.

Как считает Global Times, военный альянс давно необходимо ликвидировать.

«Руки НАТО обагрены кровью, а сам блок долгое время представляет серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности», — пишет издание.

Как считает профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И, Североатлантическому альянсу следует извиниться за события в Югославии.

«Если НАТО выступает в роли защитника международного права, не могли бы вы сначала извиниться за то, что бомбили Югославию? Не могли бы сначала компенсировать бомбардировку посольства Китая в Югославии в 1999 году, в результате которой погибли три журналиста и более 20 человек получили ранения?» — сообщил Шэн И.

Он также выразил мнение, что после окончания холодной войны Североатлантический альянс нарушал международное право и ставило под угрозу суверенитет и территориальную целостность других стран.

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