ВОЗ: число инфицированных COVID-19 в мире превысило 460 млн

Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 460 млн.

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Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 17 марта 01:13 подтверждены данные о 460 280 168 инфицированных COVID-19 и 6 050 018 случаев летального исхода вследствие заболевания.

За последние сутки было выявлено 1 679 216 заболевших.