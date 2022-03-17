ВОЗ: число инфицированных COVID-19 в мире превысило 460 млн

Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 460 млн.
Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По состоянию на 17 марта 01:13 подтверждены данные о 460 280 168 инфицированных COVID-19 и 6 050 018 случаев летального исхода вследствие заболевания.
За последние сутки было выявлено 1 679 216 заболевших.
Ранее в ВОЗ сообщили, что за прошедшую неделю уровень инфицирования COVID-19 в мире упал на 19%, смертность практически не изменилась.