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1 час назад

ВОЗ: число инфицированных COVID-19 в мире превысило 460 млн

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Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 460 млн.

ВОЗ: число инфицированных COVID-19 в мире превысило 460 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 17 марта 01:13 подтверждены данные о 460 280 168 инфицированных COVID-19 и 6 050 018 случаев летального исхода вследствие заболевания.

За последние сутки было выявлено 1 679 216 заболевших.

Ранее в ВОЗ сообщили, что за прошедшую неделю уровень инфицирования COVID-19 в мире упал на 19%, смертность практически не изменилась.

В мире,ВОЗ,
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