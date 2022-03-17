Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 460 млн, а количество летальных исходов - 6,05 млн. Об этом сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 21:57 мск 16 марта в ВОЗ поступили сведения о 460 280 168 инфицированных и 6 050 018 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 679 216, летальных исходов - на 1 751.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 450 млн заразившихся была пройдена 10 марта, 400 млн - 10 февраля, 350 млн - 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября прошлого года, 200 млн - 5 августа.