Заметен ли в ЕС продовольственный кризис?

О возможности продовольственного кризиса и росте цен заявила официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер. Она связала это с тем, что Украина и Россия — крупные поставщики экспортируемых в большом количестве продуктов.

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Некоторые украинские СМИ тут же сообщили, что в Италии пропала паста, а в Германии и Испании скупают подсолнечное масло, и есть перебои с мукой. Business ФМ поинтересовалась у европейских покупателей, заметен ли продовольственный кризис?

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Максим, житель Барселоны:

— Цены практически не изменились. Какой-то небольшой подъем цен я заметил еще до всех этих событий. Каждую неделю мы всей семьей ходим в продуктовый супермаркет, и изменения цен я не увидел. Я в одном магазине видел, что место, где обычно стоит подсолнечное масло, было пустым. Но это был небольшой супермаркет, может оно просто кончилось. Сказать, что ажиотаж и все побежали его скупать — я бы этого не сказал. Я читал, что основной импорт был как раз из Украины. Но если не будет подсолнечного масла, то все будут больше пить и использовать свое оливковое масло. Оно здесь в очень широком ассортименте представлено: для готовки, для салатов, какое угодно. И не только испанское.

— Никаких ограничений из разряда по одной бутылке масла в руки нет?

— Я где-то читал об этом в одной из соцсетей, но не могу это верифицировать. Здесь не покупают по восемь-десять бутылок масла. Его полно, всякого. Если его не будет в супермаркете, то оно будет в ближайшей деревушке: приехал, купил да забрал.

Светлана, жительница Генуи:

— Я ездила в большой супермаркет: как обычно недельная закупка. Все было абсолютно спокойно. Потом мне начали приходить сообщения от моих российских друзей и родственников, что они вот такое видят и слышат. Я прошла по местным лавочкам: мясная, куриная, рыбная, небольшие супермаркеты. Абсолютно спокойно. Единственная у нас проблема, поднялся бензин. Он сейчас уже почти 2,5 евро, хотя был 1,80. На Сицилии говорят, что он уже за 3 евро. С продуктами никакого ажиотажа нет. Цены пока не поменялись. Но так как у нас бензин подорожал, думаю, следующие поставки уже будут дороже.

— Наверное, если бы был масштабный дефицит чего-либо, то об этом бы говорили и в новостях, ваши друзья и коллеги это заметили бы?

— Во время пандемии какой-то ажиотаж начался. Неделю продержался, народ расхватал пасту, крупу. И на следующей неделе уже все было битком. Государство объявило, что все в порядке. Сейчас, единственное, что мы ожидаем — это повышение цен на продукцию.

— Сильно это ударит по жителям страны?

—Конечно. Среднему потребителю это ударит по карману. И так уже несколько лет в Италии экономический кризис, многие люди без работы. И когда несколько детей в семье, маленькие дети, государство никакой помощи не оказывает. Не как у нас в России, когда выплачиваются какие-то детские пособия, при рождении, причем в России хороший выплачивается капитал. Здесь такого нет. Дети ваши, и вы заботитесь о них сами — такой принцип.

Вадим, житель Риги:

«Раньше появлялась информация о том, что в Латвии дефицит соли. Это связано с тем, что соль до этого момента закупалась у Белоруссии и Украины. Но в связи с санкциями и с военными действиями это было остановлено. Сейчас как раз ответственные службы ищут возможность закупать соль на других рынках. Это скоро будет сделано и соответственно такая проблема должна быть исчерпана. Также появилась информация о том, что в ряде магазинов торговой сети Lidl стали ограничивать выдачу товаров в одни руки. То есть нельзя было купить больше нескольких рулонов туалетной бумаги. Это было связано с тем, что возник повышенный спрос на товары первой необходимости. Таким образом решили это отрегулировать. Хотя, как отметили в торговой сети, такого ажиотажа во всей сети не ожидается. Это, судя по всему, частная инициатива конкретных продавцов. В целом же ситуация стабильная. Как заверяют ответственные службы: продуктов хватит на всех. Что касается цен, то еще накануне военных действий цены на энергоносители выросли. И, в общем-то, достаточно дорого обходится для рижан и латвийцев оплата коммунальных счетов. Но это было связано просто с ростом цен на энергоносители».

Любовь, жительница Берлина:

«Цены изменились еще во время коронавируса, когда был локдаун. Сказать, что сейчас они поднялись [на что-то], кроме как на бензин? Не буду вам врать: на бензин поднялись очень сильно. Если было 1.60 евро за литр, то теперь 2.20. Цены на продукты во время ковида поднялись, сейчас нет. Одновременно исчезло масло Rapsol и подсолнечное. Это потому что все искусственно сделано, поэтому это скупают. Сказать, что кто-то от этого страдает? Честно сказать нет. Среди русскоговорящих вдруг пошел какой-то ажиотаж. Все скупают макароны, но, кстати, я могу сказать, что они есть, эти макароны. Говорят, что подорожает хлеб, но пока он не подорожал. Немцы передают, что возможно будут проблемы. Потому что основными поставщиками злаковых были Украина и Россия. Говорят, что электроэнергия поднимется. Все, что связано с этими санкциями, выдвинутыми Россией — электроэнергия, то есть газовое отопление. Но зарплаты тоже повышаются как и социальные пособия для тех, кто не работает».