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44 минуты назад

США прокомментировали возможность выплат России по госдолгу

Lenta.ruLenta.ru

В США прокомментировали возможность России уплачивать суверенный долг в долларах, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

США прокомментировали возможность выплат России по госдолгу
Фото: ТАССТАСС

Источник агентства из Минфина США заявил, что западные санкции не помешают РФ платить по госдолгу в долларах как минимум до конца мая.

«Ограничения министерства финансов США на сделки с российским центральным банком и другими российскими институтами не препятствуют этой стране осуществлять выплаты по долларовому долгу по меньшей мере до конца мая», — цитирует Bloomberg чиновника.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что оснований для дефолта в России нет, но необходимо принять политическое решение о том, выполнять ли обязательства перед теми партнерами, которые не выполняют собственных. По его словам, решение должны принять исполнительная власть и Банк России.

В мире,Анатолий Аксаков,Банк России,Казначейство США,Госдума,
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