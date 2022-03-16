США прокомментировали возможность выплат России по госдолгу

Источник агентства из Минфина США заявил, что западные санкции не помешают РФ платить по госдолгу в долларах как минимум до конца мая.

«Ограничения министерства финансов США на сделки с российским центральным банком и другими российскими институтами не препятствуют этой стране осуществлять выплаты по долларовому долгу по меньшей мере до конца мая», — цитирует Bloomberg чиновника.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что оснований для дефолта в России нет, но необходимо принять политическое решение о том, выполнять ли обязательства перед теми партнерами, которые не выполняют собственных. По его словам, решение должны принять исполнительная власть и Банк России.