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30 минут назад

В Черногории назвали бессмысленными санкции Запада против России

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Министр финансов Черногории Милойко Спаич назвал бессмысленными санкции Запада против России. Его слова, опубликованные на портале CDM, передает ТАСС.

В Черногории назвали бессмысленными санкции Запада против России
Фото: Stevo Vasiljevic / ReutersStevo Vasiljevic / Reuters

Спаич отметил, что введенные санкции «ничего не дадут, даже утвердят Россию на ее пути». Он подчеркнул, что российские власти создавали финансовое положение, экономическую политику и другие сферы, которые будут устойчивы к ограничениям, на протяжении 7-8 лет. «Их эти все санкции не интересуют, они их нисколько не поколебали», — констатировал министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции в отношении Москвы нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он призвал Запад «не перекладывать с больной головы на здоровую», обвиняя в экономических проблемах Россию.

В мире,Владимир Путин,
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