В Черногории назвали бессмысленными санкции Запада против России

Спаич отметил, что введенные санкции «ничего не дадут, даже утвердят Россию на ее пути». Он подчеркнул, что российские власти создавали финансовое положение, экономическую политику и другие сферы, которые будут устойчивы к ограничениям, на протяжении 7-8 лет. «Их эти все санкции не интересуют, они их нисколько не поколебали», — констатировал министр.