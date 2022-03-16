Российские дальнобойщики оказались в бедственном положении в Нидерландах

Европейские санкции привели к тому, что многие российские дальнобойщики в Нидерландах оказались в сложной ситуации, сообщил в среду в беседе с ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Нидерландах Антон Бузанаков.

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"Сообщения о бедственном положении дальнобойщиков стали поступать где-то с середины прошлой недели, - отметил он. - Обращались и сами граждане по телефону экстренной связи, и также на нас вышли неравнодушные соотечественники, которые к тому моменту уже успели организовать чат и попросили консульский отдел помочь дальнобойщикам, которые массово скопились на пунктах таможенного досмотра в районе города Энсхеде [на границе с Германией] и на границе с Бельгией".

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Усилиями посольства и активистов им были оперативно доставлены вода, продукты и товары первой необходимости.

Параллельно консульство занялось поиском стратегического решения вопроса. По словам Бузанакова, причиной для сложившейся ситуации стали ограничения в отношении российских товаров, из-за чего должен проводиться более тщательный досмотр. При обращении российских представителей голландские таможенные органы признали наличие проблемы и принялись более активно искать решение.

"По крайней мере, в Энсхеде они добавили дополнительные точки для ускорения процесса досмотра грузовиков и выделили дополнительно персонал, который будет проводить соответствующую работу", - заметил Бузанаков.

В то же время вся эта ситуация, обратил внимание дипломат, показала, что, "сколько бы "гуманная" Европа не твердила, что вводит санкции против российского государства, по факту, в данном случае из-за действий европейских лидеров простые люди оказались на грани выживания, не имея возможностей воспользоваться своими банковскими карточками, приобрести топливо, еду, воду, медикаменты".

"Все это - прямое последствие, которое испытали на себе именно простые граждане, работяги-дальнобойщики, из-за недружественных действий в данном случае нидерландской стороны", - подчеркнул он.

Точное число грузовиков, скопившееся на пунктах таможенного досмотра, консул не назвал. В свою очередь координатор группы по оказанию помощи дальнобойщикам в Нидерландах, представившийся Андреем, сказал, что речь идет в общей сложности о 100-200 автомобилях. Более точно подсчитать их число не представляется возможным, поскольку цифра варьируется день ото дня. По его словам, канал в "Телеграме" был создан для Нидерландов по аналогии с немецким. Проблемы с таможенным досмотром, уверен активист, рано или поздно закончатся.