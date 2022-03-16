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32 минуты назад

Байден: ситуация на Украине способна перерасти в «долгую и сложную битву»

Вероника Полынина

Ситуация на Украине способна перерасти в «долгую и сложную битву». Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью об оказании военной помощи Киеву, передает ТАСС.

«Хочу быть с вами честным. Это может быть долгой и сложной битвой», - сказал Байден.

Президент США пообещал сохранять давление на «рушащуюся экономику Путина» с целью изоляции его на мировой арене.

«Это наша цель - чтобы Путин заплатил цену, чтобы его позиция ослабла. В то же время мы будем укреплять возможности украинцев на поле боя и за столом переговоров», - сказал он.

Байден также указал, что США будут поддерживать экономику Украины и оказывать ей гуманитарную помощь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. 16 марта британское издание Financial Times сообщило, что Россия и Украина подготовили план, который предусматривает прекращение огня и вывод войск при условии нейтрального статуса Киева и сокращения численности украинских Вооруженных сил.

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