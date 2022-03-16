Байден: ситуация на Украине способна перерасти в «долгую и сложную битву»

Ситуация на Украине способна перерасти в «долгую и сложную битву». Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью об оказании военной помощи Киеву, передает ТАСС.
«Хочу быть с вами честным. Это может быть долгой и сложной битвой», - сказал Байден.
Президент США пообещал сохранять давление на «рушащуюся экономику Путина» с целью изоляции его на мировой арене.
«Это наша цель - чтобы Путин заплатил цену, чтобы его позиция ослабла. В то же время мы будем укреплять возможности украинцев на поле боя и за столом переговоров», - сказал он.
Байден также указал, что США будут поддерживать экономику Украины и оказывать ей гуманитарную помощь.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. 16 марта британское издание Financial Times сообщило, что Россия и Украина подготовили план, который предусматривает прекращение огня и вывод войск при условии нейтрального статуса Киева и сокращения численности украинских Вооруженных сил.