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1 час назад

Канада закрывает свое воздушное пространство для Белоруссии

ТАССТАСС

Канада закрывает свое воздушное пространство для белорусских самолетов в ответ на поддержку Минском специальной военной операции РФ на Украине. Об этом в своем "Твиттере" сообщил в среду министр транспорта Канады Омар Алгабра.

Канада закрывает свое воздушное пространство для Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы запрещаем белорусским самолетам входить в канадское воздушное пространство в ответ на поддержку Белоруссией неспровоцированной агрессии России в отношении Украины", - написал Алгабра.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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