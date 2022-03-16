Канада закрывает свое воздушное пространство для Белоруссии

Канада закрывает свое воздушное пространство для белорусских самолетов в ответ на поддержку Минском специальной военной операции РФ на Украине . Об этом в своем "Твиттере" сообщил в среду министр транспорта Канады Омар Алгабра.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.