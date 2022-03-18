ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ

«В соответствии с постановлением комитета министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 г., <…> суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий настоящего постановления для работы суда», — говорится в заявлении суда.

Накануне в МИД РФ заверили, что выход страны из Совета Европы (СЕ) не повлияет на права и свободы граждан РФ, так как в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. Кроме того, выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека продолжится, «если они не противоречат Конституции Российской Федерации».