На АЭС «Фукусима-1» сработала пожарная сигнализация

После мощного землетрясения в одном из зданий АЭС «Фукусима-1» сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ядерного регулятора Японии.

Фото: Рамблер Рамблер

«В здании машинного отделения пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация. Ведется проверка состояния на объекте», — говорится в нем.

Отмечается, что никаких изменений радиационного фона не зафиксировали. При этом сообщается, что на первом и третьем реакторе отключились насосы системы охлаждения бассейна с отработавшим ядерным топливом. Однако запас времени еще есть, так как без охлаждения температура в бассейне достигнет критического уровня 65 градусов по Цельсию только через неделю.