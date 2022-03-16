На АЭС «Фукусима-1» сработала пожарная сигнализация

После мощного землетрясения в одном из зданий АЭС «Фукусима-1» сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ядерного регулятора Японии.
«В здании машинного отделения пятого энергоблока сработала пожарная сигнализация. Ведется проверка состояния на объекте», — говорится в нем.
Отмечается, что никаких изменений радиационного фона не зафиксировали. При этом сообщается, что на первом и третьем реакторе отключились насосы системы охлаждения бассейна с отработавшим ядерным топливом. Однако запас времени еще есть, так как без охлаждения температура в бассейне достигнет критического уровня 65 градусов по Цельсию только через неделю.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23:36 по местному времени (17:36 по мск). В стране объявили угрозу цунами. Серьезных нарушений пока не выявили. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.