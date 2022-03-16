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1 час назад

Новые власти Херсонской области выступили за сближение с РФ

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 3

10 марта состоялся учредительный съезд Комитета спасения за мир и порядок, созданного по инициативе нового руководства Херсонской области в лице главы региональной партии "Блок В. Сальдо", мэра Херсона Владимира Сальдо, бывшего заместителя мэра по социальным и гуманитарным вопросам Сергея Черевко, директора информационного агентства "Таврия Ньюс" Кирилла Стремоусова и др. Об этом сообщили в RT.

Новые власти Херсонской области выступили за сближение с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Стремоусова, в условиях фактического отсутствия действующей областной власти необходимо продолжать развитие региона для недопущения гуманитарной катастрофы.

"Каким-то образом жить надо далее. Строить дальше отношения и готовить какую-то структуру, которая может взять на себя ответственность за наведение порядка. Какие бы ни происходили события, именно Российская Федерация сегодня лично для меня является приоритетным направлением, которое мы ставим перед собой в формировании стабилизации в нашем регионе", - заявил Стремоусов.

В опубликованном по окончании съезда пресс-релизе участники мероприятия отметили необходимость восстановления добрососедских отношений Херсонской области с Россией, налаживания торгово-экономических и социально-культурных связей.

Дополнительно были обсуждены варианты сотрудничества с властями Крыма, в том числе в торговой и топливной сферах экономики, а также вопрос возобновления учебного процесса и возможности дистанционного поступления в российские вузы для жителей Херсонщины.

Напомним, 15 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ взяли под контроль всю территорию Херсонской области.

В мире,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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