Новые власти Херсонской области выступили за сближение с РФ

"Каким-то образом жить надо далее. Строить дальше отношения и готовить какую-то структуру, которая может взять на себя ответственность за наведение порядка. Какие бы ни происходили события, именно Российская Федерация сегодня лично для меня является приоритетным направлением, которое мы ставим перед собой в формировании стабилизации в нашем регионе", - заявил Стремоусов.