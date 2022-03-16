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8 минут назад

Международный суд ООН потребовал от России остановить операцию на Украине

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге огласил решение по иску Украины к России. Об этом сообщает ТАСС.

Международный суд ООН потребовал от России остановить операцию на Украине
Фото: ТАССТАСС

Суд постановил, что Москва должна остановить спецоперацию на Украине.

«Суд постановил принять следующие временные меры: Россия должна немедленно приостановить военную операцию на Украине, которую она начала 24 февраля», — сказано в заявлении.

Также было отмечено, что российская сторона должна обеспечить, чтобы другие силы, находящиеся под ее контролем или поддерживаемые Москвой, не продолжили операцию. В Гааге потребовали от Москвы и Киева воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить конфликт между сторонами.

FT: Россия и Украина подготовили план по прекращению огня

Ранее сообщалось, что Россия отказалась участвовать в заседании Международного суда ООН в Гааге по рассмотрению иска Украины к российским властям. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев призвал привлечь Москву к ответственности за искажение понятия геноцида «для оправдания агрессии».

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