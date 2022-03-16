Международный суд ООН потребовал от России остановить операцию на Украине

Международный суд Организации Объединенных Наций ( ООН ) в Гааге огласил решение по иску Украины к России. Об этом сообщает ТАСС .

Также было отмечено, что российская сторона должна обеспечить, чтобы другие силы, находящиеся под ее контролем или поддерживаемые Москвой, не продолжили операцию. В Гааге потребовали от Москвы и Киева воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить конфликт между сторонами.