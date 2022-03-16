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33 минуты назад

Хозяйка исчезнувшего Instagram-кота Степана из Харькова вышла на связь

Вероника Полынина

Хозяйка знаменитого Instagram-кота из Харькова Степана вышла на связь после двухнедельного молчания.

Хозяйка исчезнувшего Instagram-кота Степана из Харькова вышла на связь
Фото: InstagramInstagram

После многочисленных просьб подписчиков откликнуться девушка рассказала, что вместе со Степаном находится во Франции.

По ее словам, сейчас они с котом в безопасности. Девушке удалось выехать из Харькова на поезде и добраться до Львова. Затем она вместе с тысячами других беженцев перешла границу с Польшей, а оттуда с помощью Всемирной ассоциации инфлюенсеров перебралась во Францию.

На аккаунт кота Степана в Instagram подписано более миллиона человек. Мировой знаменитостью кот стал после того, как на него обратила внимание Бритни Спирс. После этого модный дом Valentino использовал изображение Степана в рекламе сумки стоимостью 4 тысячи евро.

После начала военной спецоперации России на Украине хозяйка Степана регулярно сообщала подписчикам, что с ней и ее питомцем все в порядке, но после 3 марта перестала заходить в аккаунт.

В мире,Бритни Спирс,
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