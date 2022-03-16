ВОЗ приостановила оценку вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за технических сложностей, вызванных санкциями. Об этом на брифинге заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао. Ее слова приводит «РИА Новости».

«Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но теперь они отложены на более позднюю дату», — сказала Симао.

Она отметила, что оценка «Спутник V» и инспекции на производстве пострадали из-за событий на Украине и ограниченных из-за санкций перелетов и финансовых возможностей, включая работу кредитных карт и других технических проблем. По словам Симао, это все обсуждалось с российским заявителем, новую дату определят как только станет возможным.