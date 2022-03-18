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1 час назад

В Европарламенте заявили о зависимости ЕС от импорта из России

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Европарламентарий из Дании Асгер Кристенсен констатировал, что ЕС зависим от некоторых видов товаров, поставляемых Россией и Украиной на территорию сообщества. Подробнее свою позицию по этому вопросу политик изложил в обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.

В Европарламенте заявили о зависимости ЕС от импорта из России
Фото: Gettyimages.ru © picture allianceGettyimages.ru © picture alliance

Спецоперация России на Украине показала, насколько Европейский союз зависим от поставок товаров из этих двух стран во многих сферах, особенно в продовольственной.

«ЕС импортирует из России и Украины широкий спектр продовольствия и ресурсов для производства продуктов питания», — обратил внимание Кристенсен.

На этом фоне политик задал представителям Еврокомиссии несколько, по его мнению, важных вопросов. В частности, каков процент удобрений и зерновых, импортируемых ЕС из этих стран.

«Как Еврокомиссия будет обеспечивать долгосрочную независимую безопасность поставок продовольствия в Евросоюз?» — также поинтересовался европарламентарий.

На сегодняшний день ЕС является крупнейшим торговым партнёром Москвы. В свою очередь, Россия входит в пятёрку главных внешнеторговых партнёров сообщества. В 2021 году объём товарооборота между Россией и Евросоюзом превысил $283 млрд.

Однако в связи с ситуацией на Украине страны Запада, в том числе те, которые входят в состав ЕС, ввели против Москвы несколько пакетов жёстких санкций.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о мерах поддержки отечественной экономики в условиях новых ограничений.

В мире,Антон Силуанов,Минфин России,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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