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24 минуты назад

Байден призвал нефтяные компании не наживаться на американцах

Елена Прошина

Президент США Джо Байден призвал нефтяные компании не наживаться на американцах. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

Байден призвал нефтяные компании не наживаться на американцах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нефтяные компании не должны увеличивать свою прибыль за счет трудолюбивых американцев», — написал Байден.

По его словам, цены на нефть уже снижаются и то же должно произойти со стоимостью бензина. Байден отметил, что ранее нефть стоила 96 долларов за баррель, а бензин 3,62 доллара за галлон (3,785 литров), сейчас же 4,31 доллара.

На прошлой неделе президент США объявил о запрете импорта российской нефти и других энергоносителей в Соединенные Штаты. Данный шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть в стране, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель, а розничная стоимость бензина достигла исторического максимума, достигнув 4,17 долларов за галлон.

В мире,Джозеф Байден,
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