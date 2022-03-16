Президент США Джо Байден призвал нефтяные компании не наживаться на американцах. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.
«Нефтяные компании не должны увеличивать свою прибыль за счет трудолюбивых американцев», — написал Байден.
По его словам, цены на нефть уже снижаются и то же должно произойти со стоимостью бензина. Байден отметил, что ранее нефть стоила 96 долларов за баррель, а бензин 3,62 доллара за галлон (3,785 литров), сейчас же 4,31 доллара.
На прошлой неделе президент США объявил о запрете импорта российской нефти и других энергоносителей в Соединенные Штаты. Данный шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть в стране, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель, а розничная стоимость бензина достигла исторического максимума, достигнув 4,17 долларов за галлон.