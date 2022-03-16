Президент США Джо Байден призвал нефтяные компании не наживаться на американцах. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

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«Нефтяные компании не должны увеличивать свою прибыль за счет трудолюбивых американцев», — написал Байден.

По его словам, цены на нефть уже снижаются и то же должно произойти со стоимостью бензина. Байден отметил, что ранее нефть стоила 96 долларов за баррель, а бензин 3,62 доллара за галлон (3,785 литров), сейчас же 4,31 доллара.