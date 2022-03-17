Премьер Польши потребовал закрыть россиянам въезд в ЕС

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для него нет красных линий в вопросе антироссийских санкций. По его словам, Германия и весь ЕС должны как можно скорее наложить эмбарго на энергоносители из России и перестать выдавать визы россиянам, сообщили СМИ.

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«Для меня нет красных линий в экономических санкциях против России. Нам действительно нужно быть последовательными: больше никаких исключений в блокировке банков. Жесткая конфискация активов олигархов. Больше никаких виз для граждан России, замораживание всех активов членов партии «Единая Россия»», – передает «Коммерсант» слова Моравецкого со ссылкой на газету Bild.

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Он также призвал прекратить покупать российские энергоносители.

«Для этого должно быть введено полное энергетическое эмбарго со стороны Германии и ЕС в отношении России, и как можно скорее», – отметил польский премьер.

Ранее премьер Польши призвал Евросоюз дать Киеву оружие и пообещать членство в ЕС, а также предложил использовать конфискованные активы России для восстановления Украины.

Тем временем в офисе президента Украины Владимира Зеленского констатировали отсутствие быстрого ответа со стороны ЕС на заявку Киева на ускоренное вступление в Евросоюз. Кроме того, Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что Украина не войдет в НАТО.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.