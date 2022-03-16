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45 минут назад

Токаев предложил усилить роль парламента в Казахстане

Газета.RuГазета.Ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления, сообщает газета «Известия».

Токаев предложил усилить роль парламента в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению лидера, стране нужно переустроить политическую модель развития Казахстана. Переход к президентской республике с сильным парламентом обеспечит оптимальный баланс институтов власти и поспособствует развитию страны, отметил он.

«Сегодня у нас буквально всё замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики», — объяснил он свою точку зрения.

Интересы государства важнее «дополнительных рычагов власти», подчеркнул президент Казахстана.

Также он предложил в четыре раза снизить порог для регистрации партий — с 20 тыс. до 5 тыс. человек. Также с 1 тыс. до 700 человек сокращается минимальная численность группы для создания партии.

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