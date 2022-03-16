Токаев предложил усилить роль парламента в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления, сообщает газета «Известия».

По мнению лидера, стране нужно переустроить политическую модель развития Казахстана. Переход к президентской республике с сильным парламентом обеспечит оптимальный баланс институтов власти и поспособствует развитию страны, отметил он.

«Сегодня у нас буквально всё замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики», — объяснил он свою точку зрения.

Также он предложил в четыре раза снизить порог для регистрации партий — с 20 тыс. до 5 тыс. человек. Также с 1 тыс. до 700 человек сокращается минимальная численность группы для создания партии.