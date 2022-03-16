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57 минут назад

Китайцы предложили Украине «купить нового президента»

Елена Прошина

Читатели китайского сайта Гуаньча с иронией отнеслись к новости о решении США выделить Украине 13,6 млрд долларов, которые пойдут на военную и гуманитарную помощь. Как сообщает РИА Новости, комментаторы порассуждали, каким образом будут реализовываться эти средства и посоветовали стране «купить нового президента».

Китайцы предложили Украине «купить нового президента»
Фото: ReutersReuters

«Глядя на то, как американцы ведут дела, 13,6 миллиарда будут выделены через три года», — написал один из китайцев, отметив, что часть средств уйдет на нужды США, в том числе на «тяжелую работу американских СМИ».

«Какая щедрость! Украинский народ заработал много денег, просто привлекая больше внимания со стороны США», — написал другой.

«Порылись в арсенале, достали оружие, у которого выходит срок годности и, сложив в одну кучу, посчитали их рыночную стоимость на момент изготовления. Ничего себе, получилось довольно много», — добавил еще один читатель.

«Чтобы американские империалисты победили евро, Украина проголосовала за "разрушение страны" в обмен на какие-то 13,6 млрд долларов в условиях чудовищной инфляции», — сделал предположение другой комментатор.

Еще часть пользователей предположила, что средства окажутся кредтом, а также предрекли превращение Украины в "арену для наемников" с парализованной экономикой.

Напомним, что в новый американский закон вошел самый крупный на сегодняшний день пакет военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, который, помимо прочего, включает расходы на укрепление восточного фланга НАТО за счет размещения там армейских подразделений из США.

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