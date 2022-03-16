Трехногий олень проигнорировал подобравшегося к нему гепарда. Видео

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал в Twitter видеозапись, на которой видно, как маленький трехногий олень проигнорировал подобравшегося к нему гепарда и продолжил невозмутимо есть траву прямо перед носом у хищника.

На ролике олень-инвалид, у которого не хватает правой задней ноги, невозмутимо щиплет траву. Гепард выпрыгивает из высокой травы в нескольких сантиметрах перед ним, но хищнику не удается напугать оленя. Тот остается спокойным и продолжает есть, даже не вздрогнув. Животных разделяет только хлипкий сетчатый забор.