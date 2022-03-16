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29 минут назад

В Португалии ответили на вопрос о лишении Абрамовича гражданства

Мария Иванова

Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил, что в закон о гражданстве, позволивший Роману Абрамовичу получить португальский паспорт, будут внесены изменения. Как сообщает SIC Notícias, изменения не будут иметь обратной силы, а значит, российский миллиардер не будет лишен гражданства.

Речь идет о законе, по которому паспорт Португалии могут получить потомки евреев-сефардов, изгнанные из Португалии и Испании в конце XV века.

Новый указ введет требование, чтобы кандидаты на гражданство имели «реальную» связь с Португалией.

Силва отметил, что Португалия будет соблюдать все санкции, применяемые Евросоюзом в отношении Абрамовича, но не сможет помешать ему въехать в страну, поскольку он является ее гражданином.

Это означает, что если в Португалии будут найдены банковские счета или недвижимость на имя миллиардера, эти активы попадут под санкции.

15 марта Евросоюз объявил свой четвертый пакет санкций. Ограничения, в частности, коснулись Романа Абрамовича.

За несколько дней до этого в Португалии задержали раввина Даниэля Литвака, который обладает правом удостоверять потомков евреев-сефардов. СМИ писали, что он был задержан в рамках расследования дела о получении гражданства Абрамовичем.

В мире,Видео,Роман Абрамович,ЕС,
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