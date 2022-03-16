В Италии арестовали недвижимость российского бизнесмена

Наложен арест на долю недвижимости российского бизнесмена Петра Авена на Сардинии стоимостью четыре миллиона евро. Об этом со ссылкой на пресс-службу Совета министров Италии пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным Финансовой гвардии страны, российский бизнесмен, попавший под санкции ЕС из-за украинского кризиса, владеет одной третью собственности, которая расположена в провинции Сассари.

«Эта доля оценивается в 4 миллиона евро. Не знаю, как государство распорядится другими двумя долями», - пояснил источник издания.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции.