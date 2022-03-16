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51 минуту назад

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям

Елена Прошина

Швейцария, несмотря на свой нейтралитет, присоединилась к антироссийским санкциям и объявила о включении в санкционный список более 200 лиц и организаций. Об этом сообщило швейцарское правительство.

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Финансовые рестрикции и запрет на въезд отныне распространяется на 197 физических лиц, среди которых олигархи и влиятельные деловые люди», - цитирует сообщение правительства ТАСС.

Счета попавших в список лиц будут заморожены и объявлены Государственному секретариату экономики. Также финансовым санкциям подвергнуты девять новых российских организаций.

Ранее Евросоюз ввел очередной пакет санкций против России. В него вошло 15 имен, среди которых миллиардеры Роман Абрамович, Сулейман Керимов и Виктор Рашников, а также глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

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Как сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Швейцария предлагает свое посредничество в кризисе между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что это государство традиционно позиционирует себя в качестве страны, где достигаются компромиссы.

В мире,Константин Эрнст,Виктор Рашников,Александр Михеев,Роман Абрамович,Сулейман Керимов,Сергей Лавров,МИД России,Рособоронэкспорт,ЕС,Первый канал,
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