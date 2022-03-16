Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям

Швейцария, несмотря на свой нейтралитет, присоединилась к антироссийским санкциям и объявила о включении в санкционный список более 200 лиц и организаций. Об этом сообщило швейцарское правительство.

«Финансовые рестрикции и запрет на въезд отныне распространяется на 197 физических лиц, среди которых олигархи и влиятельные деловые люди», - цитирует сообщение правительства ТАСС.

Счета попавших в список лиц будут заморожены и объявлены Государственному секретариату экономики. Также финансовым санкциям подвергнуты девять новых российских организаций.