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14 минут назад

В Грузии посетовали на отсутствие санкций против России в 2008 году

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетовал на отсутствие санкций против России после военного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Об этом он высказался во время совместного брифинга с польским коллегой Матеушем Моравецким, передает РИА Новости.

В Грузии посетовали на отсутствие санкций против РФ в 2008 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гарибашвили отметил, что после событий 2008 года никто из мировых лидеров не вводил санкций в отношении России, и вспомнил слова тогдашнего президента Польши Леха Качиньского, который в то время призывал западных лидеров к «решительным и смелым» шагам относительно европейской интеграции Грузии.

«После августовской войны мы видели обновление политики в отношении России, новые торгово-экономические проекты и, к сожалению, никаких санкций. Более того, к сожалению, даже наше грузинское правительство в то время не ввело санкции против России», — заявил премьер.

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани сообщил, что в Тбилиси не намерены вводить новые санкции в отношении Москвы. Он также подчеркнул, что грузинское руководство выступает против повторения войны 2008 года.

В августе 2008 года Грузия попыталась силой восстановить контроль над Южной Осетией, провозгласившей независимость в начале 1990-х. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Тбилиси к миру. К 11 августа российские войска вошли на грузинскую территорию, 12 августа стороны согласовали условия перемирия. После этого Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В мире,Санкции,Ираклий Гарибашвили,Давид Залкалиани,Дмитрий Медведев,
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