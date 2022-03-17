В Грузии посетовали на отсутствие санкций против РФ в 2008 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетовал на отсутствие санкций против России после военного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Об этом он высказался во время совместного брифинга с польским коллегой Матеушем Моравецким, передает РИА Новости.

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Гарибашвили отметил, что после событий 2008 года никто из мировых лидеров не вводил санкций в отношении России, и вспомнил слова тогдашнего президента Польши Леха Качиньского, который в то время призывал западных лидеров к «решительным и смелым» шагам относительно европейской интеграции Грузии.

«После августовской войны мы видели обновление политики в отношении России, новые торгово-экономические проекты и, к сожалению, никаких санкций. Более того, к сожалению, даже наше грузинское правительство в то время не ввело санкции против России», — заявил премьер.

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани сообщил, что в Тбилиси не намерены вводить новые санкции в отношении Москвы. Он также подчеркнул, что грузинское руководство выступает против повторения войны 2008 года.