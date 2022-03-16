Японию обеспокоил ответный санкционный удар России

Япония как страна экспортер энергии и продовольствия может ощутить удар от контрсанкций со стороны России. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида, передает агентство «Прайм».
«Наша страна вместе со странами "семерки" принимает оперативные и жесткие меры в зависимости от меняющейся ситуации. В отношении этого единого голоса гнева нашей страны и других стран – экономических санкций – Россия начала принимать ответные меры», — подчеркнул премьер.
При этом он отметил, что стоимость нефти и газа резко повысилась и ударила по потребителям и экономике мира.
«Распространено мнение, что давление будет и на рынке продовольствия прежде всего на рынке зерна. Наша страна как экспортер энергии и продовольствия может испытать на себе удар. Но для того, чтобы показать, что мы вместе с украинским народом, для того чтобы защитить мир и порядок, мы не поддадимся на угрозы России», — заявил Кисида, отвечая на вопрос о том, не будут ли ограничения распространяться на эти проекты.
Ранее Кисида заявил, что Япония намерена лишить Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле на фоне ситуации вокруг Украины. Официально объявить о соответствующем решении могут уже в среду, 16 марта. Как уточняется, за счет исключения России из списка благоприятствуемых в торговле стран она лишится, в частности, различных торговых преференций со стороны Японии. Накануне Япония решила расширить до 300 позиций список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию, в рамках введенных против нее санкций в связи со специальной военной операцией на Украине.
Россия в целях «демилитаризации и денацификации Украины» инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Многие страны ввели санкции против различных секторов российской экономики