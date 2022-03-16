Японию обеспокоил ответный санкционный удар России

«Распространено мнение, что давление будет и на рынке продовольствия прежде всего на рынке зерна. Наша страна как экспортер энергии и продовольствия может испытать на себе удар. Но для того, чтобы показать, что мы вместе с украинским народом, для того чтобы защитить мир и порядок, мы не поддадимся на угрозы России», — заявил Кисида, отвечая на вопрос о том, не будут ли ограничения распространяться на эти проекты.